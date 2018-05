Eerste keer zorgeloos het water in 28 mei 2018

Voor het eerst dit jaar waren er redders aanwezig op de Blaarmeersen en dus was zwemmen toegelaten. Honderden zwemmers genoten met volle teugen.





Hoewel het de voorbije maanden al vaak zwemweer was, hing op de Blaarmeersen steevast de rode vlag uit. Onvoldoende personeel bleek de oorzaak. Als er geen redders aanwezig zijn, geldt er een officieel zwemverbod. Desondanks zat het water er bij elke warme dag vol.





Voortaan zal de stad de weersvoorspellingen van dag tot dag in de gaten houden om te bepalen of er in weekend en op woensdagnamiddagen redders aanwezig zullen zijn. (EDG)