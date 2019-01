Eerste ijs, en sneeuw op komst? Sabine Van Damme

19 januari 2019

19u55 0 Gent Het is eindelijk écht winter. Wie vandaag buiten kwam, heeft dat ongetwijfeld gevoeld. Hier en daar liggen al plassen en vijvers dicht gevroren, en voor volgende week wordt zelfs sneeuw beloofd.

Wie idyllische sneeuwplaatjes wil schieten moet alle hoop op dinsdag vestigen. Dat is: als we het weerbericht mogen geloven. Wie de combinatie van ijskoud en zonnig prefereert, was beter vandaag wat meer buiten gekomen. Al is er een herkansing morgen en maandag, wanneer opnieuw zonnig vriesweer wordt beloofd. Fantastisch weer voor wie stiekem hoopt op schaatspret op natuurijs, al is het daar nog veel te vroeg voor.

Voor helden die uitkijken naar de Bibberduik van zondag 27 januari zijn de weersvoorspellingen minder goed nieuws. De veiligheidsdiensten laten zwemmen pas toe als het water 4 graden of warmer is. Dat wordt dus spannend…

Meer over Bibberduik

weer

weersvoorspelling