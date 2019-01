Eerste dag van 2019 is rustige babydag in Gent Sabine Van Damme

01 januari 2019

17u07 0

Nieuwjaarsbaby’s, daar wordt iedereen blij van. De eerste Gentse baby van 2019 zag het levenslicht in het Gentse UZ, om exact 9 minuten na middernacht. In datzelfde ziekenhuis volgende op 1 januari nog enkele kindjes, waaronder ook de Braziliaanse Lùcia Elena. Haar papa Felipe Augusto Pereira de Figueirico is een doctoraatstudent in Gent. Daarom wonen hij en zijn vrouw Samanta Elena Moreira de Figueirico al twee jaar hier. “Eigenlijk was Lùcia gepland voor 2 januari, maar ze besloot een dagje vroeger te komen”, glunderen de kersverse ouders. “We hebben oudejaar gevierd, en zijn daarna gaan slapen. Maar om 5.30 uur zijn Samanta’s vliezen gebroken, en dan zijn we naar het UZ gekomen. Om 10.30 uur is ons dochtertje al geboren.” Lùcia is het eerste kindje van Felipe en Samanta, en is met haar 3.250 kilo en 50 centimeter een perfect gemiddelde baby. In de andere Gentse ziekenhuizen was het overigens opvallend rustig. In AZ Jan Palfijn moesten ze wachten tot 12.30 uur op hun eerste nieuwjaarsbaby, ook in AZ Sint-Lucas werden maar 4 kindjes geboren. In AZ Maria Middelares was er om half 2 ’s middags zelfs nog geen enkele baby geboren, en er waren er ook niet meteen op komst.