Eerste cohousingproject door projectontwikkelaar: 390.000 euro voor éénkamerappartement

Erik De Troyer

13 maart 2019

18u32 0 Gent Voor het eerst zal een projectontwikkelaar zich wagen aan het bouwen van een cohousingproject. Dat komt aan de Oude Dokken, dicht bij de fietsbrug. Het bestaat uit 16 energiezuinige appartementen met groot gemeenschappelijk dakterras die uitgeven op een park en het water. Er hangt ook wel een prijskaartje aan vast: vanaf 390.000 euro voor een appartement met 1 slaapkamer en zelfs 565.000 euro voor een appartement met drie slaapkamers.

Cohousing zit in de lift, zeker in Gent. De voorbije jaren kwamen er heel wat nieuwe plekken bij waar gezinnen samenwonen. Ze hebben elk hun eigen woongedeelte maar ook uitgebreide gemeenschappelijke ruimtes. Vaak gaat dat gepaard met een voorbereidend proces van enkele jaren om de juiste groep te vinden, de plannen uit te tekenen en te bouwen. Projectontwikkelaar Schipperskaai Development wil nu voor een snellere oplossing gaan. Het bouwt het cohousingproject Dubbeltuupe en wie een deel koopt, kan er vrij snel intrekken.

“Het is ook voor ons een nieuw gegeven”, zegt Dries Declercq van Cohousingprojects. “Wij begeleiden vaak groepen vanaf het eerste idee tot bij het intrekken. Hier is het een projectontwikkelaar die zelf alles heeft uitgetekend en wij helpen om een bewonersgroep te vinden. We verwachten dat er in de toekomst wel vaker projectontwikkelaars zich zullen richten op dergelijke nieuwe woonvormen.”

Premium

Wat meteen opvalt is dat de prijzen behoorlijk stevig zijn. “Cohousing is normaal even duur als zelf iets bouwen. Bij dit project spelen natuurlijk de regels van de projectontwikkelaars. Het gebouw komt op de beste locatie van de Oude Dokken, het is naar het zuiden gericht, er komt een uniek dakterras... Dat zijn allemaal zaken die in de prijs meespelen. Voor een premiumappartement vragen projectontwikkelaars nu eenmaal premiumprijzen.”

De prijzen hebben de interesse in elk geval niet minder gemaakt. Er zijn al 50 mogelijke kopers.