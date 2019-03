Eerste burgerinitiatief: illegale actie van Voorpost en gemeenteraad onbevoegd Sabine Van Damme

25 maart 2019

20u43 0 Gent Bijna een uur heeft het gisteren geduurd. Enkele burgers hadden handtekeningen verzameld, en mochten 10 minuten spreken op de gemeenteraad. Ze wilden van Gent een ‘huiszoekingsvrije gemeente’ maken. Vooraf was er – onaangekondigd – protest van Voorpost. Maar de gemeenteraad is daarvoor niet bevoegd.

Het spreekrecht van 10 minuten dat de initiatiefnemers kregen, duurde in realiteit veel langer. De sprekers kregen applaus van het publiek dat ze hadden meegebracht, maar dat mag officieel niet. De sprekers vragen om de lokale politie niet te laten deelnemen aan huiszoekingen bij burgers die onderdak geven aan mensen zonder papieren.

Het punt stond op de agenda, en kon logischerwijze op weinig sympathie rekenen van de rechterflank. Nog voor de sprekers het woord namen, viel een 20-tal mensen van Voorpost onaangekondigd het stadhuis binnen. Ze scandeerden ‘geen illegalen in onze stad’, en hadden pamfletten bij waarop ‘illegaliteit = criminaliteit’ stond. Omdat de actie niet was aangevraagd werkte de politie de actievoerders snel buiten.

Uiteindelijk schaarden de meeste politieke partijen zich – minstens deels – achter het idee om burgers die illegalen helpen met rust te laten. Maar uiteindelijk liet burgemeester De Clercq vooral stemmen over het al dan niet bevoegd zijn van de stad in deze materie. “Volgens mij zijn wij hiervoor niet bevoegd’. Opmerkelijk: alle aanwezig leden van de meerderheid stemden wat De Clercq vroeg, namelijk: de gemeenteraad is niet bevoegd. Alleen Hafsa El-Basioui van Groen stemde anders. Zij vond, net als PVDA, dat Gent wél bevoegd is over het thema. Of dat per ongeluk was, slecht afgesproken, of gewoon haar eigen keuze is niet duidelijk.