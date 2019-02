Eerste Baby Fair op Standaertsite Didier Verbaere

24 februari 2019

In de Broederij op de Standaertsite in Ledeberg wordt vandaag de eerste Baby Fair van Happy Nappies georganiseerd. De specialist in herbruikbare luiers verzamelde er een aantal standhouders voor jonge en toekomstige ouders die graag duurzame keuzes willen maken. Er zijn ook workshops over het gebruik van herbruikbare luiers, hoe omgaan met huil- en driftbuien, DIY-babystuff met recupmateriaal, tweedehandsgeboortelijsten, work-outs voor mama’s en een fijne tweedehandsbeurs met babyartikelen.

De beurs steunt op haar manier ook de klimaatmars in Gent en wil met haar aanbod zorg dragen voor de aarde. “We merken dat vele gezinnen alternatieven zoeken voor de wegwerpcultuur waar we momenteel in leven. Zo zien we de laatste maanden de verkoop van onze herbruikbare luiers enorm toenemen. We kunnen die evolutie alleen maar toejuichen”, zegt Isabelle De Ruelle van Happy Nappies. Je kan nog tot 18 uur terecht op Baby fair in de Hoveniersstraat.