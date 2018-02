Eenzame studenten vinden buddy's online 16 februari 2018

In het gloednieuwe OverKop-huis in de Drabstraat hebben de Gentse instellingen voor hoger onderwijs en de stad gisteren een nieuw project gelanceerd om in te zetten op het welzijn van de Gentse student. De studententijd brengt heel wat veranderingen en uitdagingen met zich mee. "Eén op vijf jongeren kampt met psychische of emotionele problemen. Dat verdient onze aandacht. De stad stelt het psychisch welzijn van jongeren centraal met dit project 'Warme Stad Gent'", zegt schepen van Welzijn Resul Tapmaz (sp.a). Een gemeenschappelijk onlineplatform gericht op alle Gentse studenten moet daar binnenkort verandering in brengen. Een onlinebuddysysteem zal studenten stimuleren om samen te sporten, koffie te drinken of samen te koken. Dat werd gisteren bekend gemaakt tijdens een panelgesprek in het Overkop-huis. (YDS)