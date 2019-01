Een weegschaal, 8 simkaarten en 700 euro aan cannabis: drugsdealer loopt opnieuw tegen de lamp bij controle JDG

28 januari 2019

13u39 0 Gent Een drugsdealer riskeert een gevangenisstraf en 8.000 euro boete voor het bezitten en verkopen van cannabis. De beschuldigde is niet aan zijn proefstuk toe: zo kreeg hij in 2016 nog een celstraf van twee jaar met uitstel voor soortgelijke feiten. Ook afpersing en slagen en verwondingen staan op het gerechtelijk ‘palmares’ van de beklaagde.

De man stond maandagochtend opnieuw terecht in de correctionele rechtbank in Gent. Hij liep tegen de lamp toen enkele agenten hem samen met twee vrienden in een wagen opmerkten. Hij had op dat moment 14 gram cannabis en een weegschaal op zak. Achteraf trof de politie nog eens 64 gram cannabis en 8 simkaarten aan bij een huiszoeking. Op de gsm van de man ontdekte de politie bovendien heel wat drugsgerelateerde berichten.

Uitstel

In 2016 kreeg de man nog twee jaar met probatie-uitstel voor het dealen van drugs. Ook nu vraagt de verdediging om een uitstel van de celstraf onder voorwaarden. “U vraagt een straf met probatie? Dat hebben we al eens geprobeerd, niet?”, aldus de rechter. Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van 15 maanden en 8.000 euro boete. Vonnis op 11 februari.