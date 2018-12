Een nacht in het spoor van de politie na alarmerende verkeersresultaten: “Er waren controles waar 28% onder invloed was”

“Een nieuwe aanpak drong zich op” Sam Ooghe

21 december 2018

11u27 0 Gent Na alarmerende verkeerscontroles in het najaar, is de Gentse politie een maand geleden begonnen met nieuwe en gerichte ‘C.R.A.S.H.’-acties. Uw krant wierp een blik achter de schermen: “Meneer en mevrouw zijn in de file nog snel van plaats gewisseld?”

Het is half twaalf ‘s nachts, en de file aan Einde Were op de stadsring dikt aan. Een ongewoon uur - normaal gezien is het pas aanschuiven in de ochtendspits. Enkele honderden meters verder wordt duidelijk waarvoor de chauffeurs in de rij staan: alcoholcontrole.

Winterfeesten

De timing is niet toevallig: de kraampjes op de Gentse Winterfeesten doen de deuren nu ongeveer dicht, en zoals elke avond hebben de jeneververkopers goeie zaken gedaan. Wie gisteren gedronken heeft en de stad uit wil rijden via de westkant, loopt tegen de lamp van de Gentse flikken.

De alcoholcontrole maakt deel uit van de ‘C.R.A.S.H.’-acties van de lokale politie. Dat zijn nieuwe controles op snelheid, alcohol en drugs in het verkeer, die zeer gericht plaatsvinden. Op plekken waar dikwijls te snel gereden wordt, bijvoorbeeld, maar even goed op avonden waar de kans groot is dat er chauffeurs onder invloed achter het stuur zitten. De Horecabeurs en het Festival van de Ambiance in ‘t Kuipke waren zo al de aanleiding voor controles, gisteren keek de politie naar de Winterfeesten. Later op de avond was er nog Kristalnacht, de traditionele feestavond van de studenten voor ze de blok in trekken.

1 ongeval per dag

“Waarom we dit doen? Door verschillende alarmerende resultaten bij vorige acties", legt politiewoordvoerder Matto Langeraert ons uit bij de controlepost aan Einde Were. “Er was een snelheidscontrole waar 25% te snel reed, bij een actie gericht op alcohol zat 28% onder invloed achter het stuur. Daarom drong een nieuwe aanpak zich op. Verkeersveiligheid is een van de prioriteiten van de politie in het zonaal veiligheidsplan, en snelheid en alcohol blijken in Gent nog steeds pijnpunten.” Vooral dat laatste is duidelijk. Van januari tot oktober dit jaar, gebeurden in alleen Gent 253 ongevallen waarbij alcohol in het spel was. Dat is ongeveer één per dag. Verder zijn alcohol, drugs en overdreven snelheid de belangrijkste oorzaken van dodelijke ongevallen.

Een nieuwe aanpak drong zich op Politiewoordvoerder Matto Langeraert

Het is dus niét de bedoeling om zo veel mogelijk boetes uit te schrijven, onderstreept de politie. “We kondigen de acties ook aan”, zegt Langeraert. “Het is net de bedoeling dat mensen hierdoor misschien twee keer gaan nadenken voor ze onder invloed in de auto stappen. We wijzen ze op de grotere pakkans.”

Van plaats gewisseld

Ondertussen wordt de ene na de andere wagen door ‘zwaantjes’ begeleid naar een andere locatie. Het zijn de chauffeurs bij wie de pre-alcoholtest gevaar rook. Zo'n test gaat vlot, waardoor de politie heel wat bestuurders kan controleren op korte tijd. De randgevallen moeten verderop de ‘echte’ test ondergaan, die de intoxicatie kan bepalen. Meteen worden ook de boorddocumenten gecontroleerd.

Al ziet niet iedereen dat zitten. Een auto in de rij wordt door de voortdurend rondrijdende motards aangeduid: “Meneer en mevrouw zijn in de file van zetel gewisseld", valt te horen. Een sluwe poging, maar tevergeefs: de chauffeur, die nu op de passagierszetel zit, blaast positief. Hij moet zijn rijbewijs zes uur afstaan en mag een boete verwachten.

Met hem hebben nog 24 andere chauffeurs te veel gedronken. Dat is zo’n 6% van de 430 gecontroleerde bestuurders. Één chauffeur zit onder invloed van amfetamines achter het stuur. Uit de snelheidscontroles in de Zuidparklaan en de Nieuwe Wandeling blijkt verder dat 4% te snel reed.

Naast de C.R.A.S.H.-acties, blijft de politie ook inzetten op onaangekondigde controles.