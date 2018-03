Eén man dwarsboomt ontwijding kerk Westveld 02 maart 2018

03u11 0

Eén parochiaan van het Westveld in Sint-Amandsberg is een beroepsprocedure voor de kerkelijke rechtbank ik Rome gestart. Hij verzet zich tegen de ontwijding van de Heilig Kruiskerk. Dat is één van de 17 Gentse kerken die volgens het Kerkenplan herbestemd worden. Maar de man - die anoniem wenst te blijven - vindt dat een foute keuze. Naar zijn zeggen is het Westveld nog een parochie waar wel degelijk volk naar de kerk komt. Net voor het moderne gebouw uit de jaren 60, dat niet echt lijkt op een traditionele kerk, is er een grote, gratis parking. Daardoor kwam ook volk van buiten Sint-Amandsberg naar deze kerk. Voor de sluiting kwamen er wekelijks 120 gelovigen naar de eucharistie, op feestdagen een veelvoud. Door de procedure heeft het bisdom het decreet rond de verkoop van de kerk moeten opschorten, tot een definitieve beslissing komt uit het Vaticaan. Volgens de actievoerder, ooit lid van de kerkfabriek, maakt hij een goede kans om de zaak te winnen, omdat er een precedent is. De hoogste kerkelijke rechtbank stelde eerder dat een tekort aan clerus geen reden is om een kerk te sluiten. Maar volgens het bisdom is dat niet het argument om deze kerk te verkopen. Het is de bedoeling meer parochianen te verzamelen in minder kerken, omdat het onderhoud te duur wordt. (VDS)