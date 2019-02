Een jaar na overlijden Nikita: “In België moeten er mensen sterven, pas dan grijpen we in” Definitieve werken aan kruispunt starten in voorjaar 2020 OSG

18 februari 2019

20u46 0 Gent Dinsdag is het dag op dag één jaar geleden dat de 16-jarige Nikita Everaert op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideestraat aangereden werd door een vrachtwagen en overleed. Het kruispunt stond al sinds 2002 op een zwarte lijst, volgend jaar begint eindelijk de heraanleg. “Zo gaat dat blijkbaar in België", zegt de mama van het meisje.

De witte fiets van Nikita, die kent iedereen ondertussen. Het kunstwerkje staat bij het fatale kruispunt, waar het 16-jarige meisje op 19 februari 2018 op weg naar school overleed. Nikita reed op de Antwerpsesteenweg rechtdoor, richting Lochristi. Een trucker merkte de scholiere bij het rechts afslaan naar de Orchideestraat niet op. Dat had nochtans gemoeten, zou later blijken. Volgens de verkeersdeskundige was er geen sprake van een dodehoekongeval.

Net op die plek, bij de witte fiets, ging het gezin maandagavond langs met ballonnen. Het gezin nam samen met vrienden en familie de tijd om Nikita te herdenken. Dag op dag één jaar na de feiten, krijgt de familie veel steun. “Niet alleen nu, het hele jaar al”, zegt mama Kathy Deweweire. “Vooral van de school van Nikita, het EDUGO in Lochristi. Op maandag hielden ze een minuut stilte op het uur waarop Nikita overleed. De leerkrachten zullen ook tekstjes voorlezen in hun klassen.”

Zwarte lijst

Na het tragisch ongeval waaide een storm over Oostakker. Bleek dat het bewuste kruispunt al sinds 2002 op een zwarte lijst stond, en dat de plannen voor herinrichting zo goed als klaar waren. Toch gebeurde er al die jaren niets - de procedure werd steeds vertraagd. "Dat komt deels door de veelheid aan actoren”, klinkt bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “De N70 is een gewestweg, de Orchideestraat en de Groenstraat zijn Gents, verderop is de Drieselstraat al grondgebied van Lochristi, en ook De Lijn en Farys zijn betrokken partijen.”

Een jarenlange stilstand - maar na het ongeval bleek er tóch iets mogelijk. “In de zomer van vorig jaar kwamen er aparte verkeerslichten voor de fietsers, die nu enkel groen krijgen wanneer het gemotoriseerd verkeer op de Antwerpsesteenweg voor het rood licht staat”, aldus het AWV. “Het ongeluk van vorig jaar kan in de huidige situatie niet meer voorkomen.”

Toch blijft het wachten op de definitieve werken, waarbij de hele zone rond de op- en afritten van de R4 wordt aangepakt. “Concreet komen de op- en afritten van de ring recht tegenover de Groenstraat en de Drieselstraat te staan, waardoor het echte kruispunten worden”, aldus het AWV. “Voetgangers en fietsers zullen in alle richtingen tegelijk groen krijgen, terwijl het gemotoriseerd verkeer stilstaat.” Die werken stonden eerst gepland voor 2019, nu kijkt het AWV naar voorjaar 2020.

Benefiet

“Van die plannen zijn wij niet op de hoogte", zegt mama Kathy. “We moeten zelf mailen naar het AWV. Hoe dan ook, zullen wij blijven strijden, niet alleen voor dit kruispunt, maar voor álle zwarte kruispunten in Vlaanderen. Want de woorden van minister Ben Weyts (N-VA) blijven door mijn hoofd spoken: dat de plekken waar ongevallen gebeuren aangepakt moeten worden. Blijkbaar is dat zo in België: eerst moet je moeder, broer of kind sterven, en dan pas doen we er iets aan.”

Troost vindt het gezin van Nikita nu bij de witte fiets van het meisje, en bij de vele steun. Op zaterdag staat een benefiet op het programma, met het ingezamelde geld wil het gezin een bronzen beeld van Nikita bekostigen, als ultiem eerbetoon. “We zitten aan 260 inschrijvingen", zegt Kathy. “Ongelooflijk.” Vrijblijvende donaties zijn ook welkom via BE32 8902 3421 3302.