Eén jaar kraakwet: 29 klachten, waarvan 22 in Gent Drie bewoonde panden gekraakt en allemaal ontruimd

Sabine Van Damme

15 november 2018

19u36 0 Gent In één jaar tijd zijn er bij het parket Oost-Vlaanderen 29 klachten binnengelopen over gekraakte panden. Ze werden allemaal ontruimd. Drie keer ging het om bewoonde huizen. Op 16 november vorig jaar werd de zogenaamde ‘kraakwet’ goedgekeurd, waardoor kraken strafbaar werd.

Het probleem in Gent kende vorig jaar een climax, toen twee keer een woning werd gekraakt waarvan de eigenaars beweerden dat ze ‘bewoond’ was. Omdat er geen wettelijk kader was, kon de politie de krakers niet zomaar op straat zetten. Het kwam zelfs zover dat een groep misnoegde burgers een raid plande op één van de gekraakte huizen, om de krakers zélf buiten te zetten. Een actie die buiten alle proportie was, uiteraard.

Op 16 november werd dan eindelijk de lang aangekondigde ‘kraakwet’ goedgekeurd. Sindsdien is het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans eigendom strafbaar. In één jaar tijd zijn er dus 29 klachten rond gekraakte panden binnengekomen. Negen daarvan kwamen nog in 2017, de 20 andere in 2018. Alle panden waarover geklaagd werd, werden ontruimd.

Veroordelingen

22 panden werden in Gent gekraakt, zeven panden in respectievelijk Evergem, Sint-Niklaas, Gavere, Lokeren, Zelzate, Wachtebeke en Deinze. Drie keer ging het effectief om een bewoond pand. Twee keer was dat zo in Gent, één keer in Wachtebeke. In die gevallen werden de woningen onmiddellijk ontruimd, en de onrechtmatige bewoners werden gearresteerd. In twee gevallen – Gent en Wachtebeke – werd gedagvaard in snelrecht. In het derde geval, ook in Gent, werd zelfs een onderzoeksrechter gevorderd. In twee van de drie dossiers werden de krakers veroordeeld tot gevangenisstraffen en boetes.

Bij de andere 26 kraakgevallen ging het om onbewoonde panden. Bij 7 woningen hebben de krakers bij tussenkomst van de politie het pand onmiddellijk verlaten. Sommige andere panden waren al verlaten. Bij 2 gekraakte huizen werden de krakers gearresteerd en kon het pand ook onmiddellijk ontruimd worden. Voor 14 gekraakte panden, die niet onmiddellijk ontruimd werden, heeft het parket een bevel tot ontruiming opgemaakt. Vier keer werd daartegen hoger beroep aangetekend, maar dat werd telkens ongegrond verklaard. Uiteindelijk werden dus alle panden ontruimd.