Eén interventie om de twee minuten JURGEN EECKHOUT EN SAM OOGHE

19 januari 2018

02u45 0

De storm heeft ook in het Gentse lelijk huis gehouden. Zo lag de Gentse haven stil, kwam een grote gevel van een woning in aanbouw naar beneden in Desteldonk, belandde een boom op het revalidatiecentrum van het UZ in Gent, waarbij een persoon lichtgewond raakte, en viel een boom op een wagen aan de Nieuwewandeling. Om negen uur 's avonds stond de teller op 400 interventies - dat is één interventie om de twee minuten.





