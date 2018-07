Een goeie Rebelse Gensche Fieste! Kijk van Kurt 14 juli 2018

02u44 0

Het moet zowat de 40ste keer zijn dat ik de Gentse Feesten bewust meemaak. Van het molentje op de foor via Pierke in 't Muzeetse van Folklore naar mijn eerste optreden van Walter De Buck op St-Jacobs, stevig aan de hand van mijn moeder. Met meme en de tantes naar de Dag van de Lege Portemonnees. De eerste keer alleen met vrienden, de laatste bus terug. Later de eerste bus terug. In 2002 speelde ik met het toen embryonale Biezebaaze aan de Biezekapel. In 2003 speelden we 12 keer op 10 dagen voor volle pleinen en werden we ingehaald als Jezus en zijn apostelen.





Ik heb de Feesten zien groeien en evolueren. Ik neem mijn kinderen er mee naartoe; nog één aan het handje, één aan de arm, de oudste komt met de eerste bus naar huis. Je zou denken dat het went, dat hele gedoe, maar nee, ik ben nog altijd even onder de indruk van de impact en de aantrekkingskracht. Gentenaars die zijn uitgeweken, komen die 10 dagen naar huis. Vlamingen, Hollanders, Amerikaanse back packers, iedereen wordt aangezogen door die Gentse joie de vivre en dat eeuwige rebelse.





Al wringt voor mij de laatste jaren daar het schoentje. Waar de GF tot voor kort een ode waren aan de Gentse rebellie -Walter en zijn hippies in gedachten- wordt het stilaan een in memoriam. De 10 dagen alles-kan-en-mag-zolang-het-voor-iedereen-leuk-is-illusie staan in schril contrast met de 355 overige dagen van het jaar waarin verboden, beperkingen en boetes de sfeer bepalen. In onze Fiere Stede was het tot voor kort elke dag van het jaar een beetje Gentse Feesten en dat zou ik graag zien herleven. Dus Gentenaars, duik zo diep in die GF dat je nog een stuk over hebt voor de rest van het jaar! Een goeie Rebelse Gensche Fieste!