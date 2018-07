Een frisse duik midden de Feestenzone 16 juli 2018

02u25 0

Breng uw zwembroek mee naar de Gentse Feesten. In de Graslei duiken mag niet, maar in het zwembad van het Novotel mag het wél. En het is dan nog gratis ook. Het Novotel stelt al enkele jaren zijn binnentuin-met-zwembad open voor het grote publiek en tovert die dan om tot Liefmans-plage. Een zalig terras met de ultieme verfrissing dus.





(VDS)