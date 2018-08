Een derde meer mindervalidenplaatsen in 3 jaar tijd 04 augustus 2018

Het aantal mindervalidenplaatsen in het stadscentrum is de voorbije jaren fiks gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Veli Yüksel (CD&V) opvroeg bij mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "Voor het volledige grondgebied hebben we geen cijfers", zegt Watteeuw. "We hebben wel cijfers over het aantal mindervalidenparkeerplaatsen binnen het betalend gebied. Maar omdat dat recent is uitgebreid, hebben we ook de cijfers van de voorbije jaren moeten aanpassen om tot een faire vergelijking te komen." Uit de huidige cijfers blijkt dat er vandaag, binnen de betalende zone in en rond Gent-centrum, 615 parkeerplaatsen zijn voorbehouden voor mindervaliden. Dat zijn er een pak meer dan in 2012, toen er 534 plaatsen waren. Maar dat aantal zakte nog tot 511 in 2015. In drie jaar tijd kwam er dus een derde meer mindervalidenplaatsen. "Ook mogen mensen die over een geldige mindervalidenkaart beschikken, gratis en onbeperkt parkeren op elke betalende parkeerplaats, én in de blauwe zone." (VDS)