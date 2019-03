Eeklonaar (22) zwalpt onder invloed langs ongeval en wordt opgemerkt door politie: veroordeeld tot rijverbod en 1.600 euro boete Chauffeur veroorzaakte drie jaar geleden nog ongeval in dronken toestand Sam Ooghe

Gent Een jonge Eeklonaar (22) is deze ochtend veroordeeld tot een rijverbod en boete, omdat hij in februari dit jaar met meer dan één glas te veel achter het stuur zat. Hij werd door de politie opgemerkt toen hij links voorbij een ongeluk zwalpte.

Drie jaar geleden werd de man ook al veroordeeld voor de Gentse politierechtbank. Toen omdat hij in dronken toestand een verkeersongeval met lichamelijke schade veroorzaakt had. Aangezien dat incident niet lang geleden is, bevond de man zich in bijzondere staat van herhaling. De man passeerde een verkeersongeval en reed er zonder verpinken links voorbij, op de rijstrook voor het verkeer in tegengestelde richting. De politie hield hem staande en merkte op dat hij duidelijk te veel gedronken had. De chauffeur had 1,80 promille in het bloed.

In totaal krijgt de Eeklonaar vijf maanden rijverbod opgelegd, met daarbij nog een extra periode rijverbod van zijn vorige veroordeling. Hij moet ook 1.600 euro ophoesten en de vier proeven voltooien, voor hij weer achter het stuur mag zitten.