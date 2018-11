Eedaflegging Gentse flikken: politie werft meer dan 80 nieuwe werknemers aan Jeroen Desmecht

14 november 2018

16u07 0 Gent 83 nieuwe ‘Gentse flikken’ legden gisterenavond om 18.00 uur de eed af op het stadhuis. 31 vrouwen en 52 mannen werden onder het toeziend oog van de burgemeester verwelkomd bij het Gentse korps. Het grootste deel van de nieuwe werknemers zijn agenten.

In totaal legden 61 inspecteurs de eed af in de Pacificatiezaal op het Gentse stadhuis. Daarbovenop verwelkomt het Gentse korps 3 nieuwe commissarissen en 8 nieuwe hoofdinspecteurs. De overige 11 versterken zowel de logistieke als de administratieve diensten van de politie. De 83 nieuwe werknemers worden verspreid over verschillende diensten: zo starten er 20 van hen op de wijkdienst, waaronder 11 als wijkagent.

Meer blauw op straat

Met de nieuwe werknemers wil de stad inzetten op ‘meer blauw op straat’. Vorig jaar nog legden 52 nieuwe personeelsleden de eed af. Volgens de politie zijn de aanwervingen noodzakelijk. Zo heeft volgens hen een grootstad als Gent nu eenmaal veel agenten nodig. Bovendien moeten er binnenkort heel wat collega’s vervangen worden die op korte termijn met pensioen gaan.