EDUGO investeert in nieuwe infrastructuur 01 maart 2018

03u01 0

Op eerstegraadsschool EDUGO De Brug in Oostakker zijn drie nieuwe klaslokalen en drie nieuwe toilettenblokken in gebruik genomen. De drie lokalen zijn uitgerust met een whiteboard, beamer en nieuw meubilair. Extra ruimtes waren meer dan welkom op de school, die gestaag blijft groeien. Ook naar de drie nieuwe sanitaire blokken is jarenlang uitgekeken. Er zijn twee blokken voor de meisjes, één voor de jongens. (VDS)