Eddy Wally is terug langs R4 24 januari 2018

Eddy Wally kreeg in de zomer van 2016 een eigen graffiti op de R4 onder de trambrug van Zwijnaarde. The Voice of Europe begroette iedereen in zijn bekende stijl, met zonnebril en extra large smile. Een andere 'artiest' overspoot het Eddy-schilderij. Maar nu is hij terug. Want iemand heeft een affiche van de zanger met roze bril en hand aan de hoed opgehangen op de plek waar hij eerder al de passanten groette. (VDS)