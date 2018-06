Duurzame tuinier Jona is student van het jaar 23 juni 2018

02u42 0 Gent De stad Gent heeft Jona Van Laer (22) gekozen als student van het jaar. Hij runt het tuinbedrijf Tuinjan.

De 22-jarige inwoner van Sint-Amandsberg studeert Groenbeheer aan de HoGent, maar wachtte niet om zijn eigen bedrijf 'Tuinjan' uit de grond te stampen. Jona stelde voor zijn bedrijf in tuinaanleg en tuinonderhoud meteen een aantal basisprincipes op. Zo moet alles duurzaam zijn, van het kiezen van de beste plant tot de verplaatsing naar de klant. Dat gebeurt met een elektrische bakfiets of als het materiaal te zwaar is met een vrachtauto op aardgas.





"Een tuin is een plaats bedoeld voor reflectie, genezing en geluk. Dit maakt het beroep van tuinman tot iets magisch en omvat een grotere verantwoordelijkheid dan enkel streven naar groener gras dan aan de overkant", zegt Jona. Het aanleggen van tuinen begon als een mooie bijverdienste, maar stilaan werd het een echt job. In 2017 nam Jona het al bestaande tuiniersbedrijf Tuinjan over en bouwde het uit.





Eén van de andere genomineerden was wielrenner Tiesj Bennoot. Hij combineert een carrière bij wielerploeg Lotto-Soudal met studies economische wetenschappen aan de UGent. (EDG)