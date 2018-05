Dure wandelbus wint aan populariteit STAD BETAALT MEER DAN 10 EURO PER RIT TOERISTEN DOL OP VOERTUIG ERIK DE TROYER

09 mei 2018

02u30 0 Gent De wandelbus blijkt aan populariteit te winnen. In maart reden 6.029 passagiers mee in het lichtblauwe rijtuig, waaronder een hoop toeristen. Maar het busje is ook een kostelijke aangelegenheid: een rit kost al snel 10 euro.

De wandelbus rijdt in Gent rond sinds april 2017. Aanvankelijk waren het nog dieselbusjes die weinig succes kenden, vooral omdat ze moeilijk te herkennen waren. Sinds oktober rijden de officiële, elektrische wandelbussen door de binnenstad. Die zijn meer uitnodigend en dat blijkt ook uit de cijfers. Tussen 30 oktober en vandaag werd het busje gebruikt door 31.602 mensen. In maart stapte zelfs een recordaantal passagiers op het busje: 6.029 in totaal. Dat betekent dat ruwweg elk uur zo'n 20 mensen op één van de drie busjes in de binnenstad stappen.





Doelgroep gemist

Veli Yüksel van CD&V merkte op dat er wel zeer veel toeristen op de busjes stapten en dat daarmee de doelgroep wordt gemist, namelijk bezoekers die slecht te been zijn. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw ziet daar echter geen graten in. "Is het een probleem dat er af en toe een toerist op dat busje stapt? Volgens mij niet. Het is ook niet zomaar aan iemand te zien of iemand slecht te been is of niet. Bovendien hebben we nog geen enkele opmerking gekregen dat iemand die slecht te been was geen plek heeft gekregen op de wandelbus. Onze chauffeurs zijn trouwens ingelicht dat mensen die slecht te been zijn steeds voorrang krijgen op de rest."





480.000 euro

En dan is er de kostprijs. In totaal gaf de stad 480.000 euro aan het project. "Dat is omgerekend meer dan 10 euro per rit, een enorm bedrag! Het zou voordeliger zijn als men afspraken zou maken met de taxisector en met taxicheques werkte. Een rit met de taxi is goedkoper dan met de wandelbus", aldus Yüksel.





Watteeuw zei bereid te zijn dat idee te bekijken, maar had toch zijn bedenkingen. "Daar komen veel extra kosten bij kijken. Die wandelbus rijdt op vaste tijdstippen en daar komt geen administratie bij kijken. Meteen ook het mooie aan dit systeem. Als men met taxi's werkt, komt daar veel werk bij kijken. Hoeveel cheques? Wie wel, wie niet? Het wordt al snel heel ingewikkeld. Bovendien moet men dit niet rit per rit bekijken. Alleen al het feit dat het wandelbusje rondrijdt, is een dienst op zich, ook als er niemand inzit." De stad heeft goed bijgehouden wanneer er wel en geen volk op de wandelbus zit. "Die gegevens kunnen we gebruiken om op sommige momenten minder wandelbussen de weg op te sturen", besluit Watteeuw.