Duo veroordeeld na diefstallen in Colruyt-vestigingen: gevat met 36 pakjes sigaretten JDG

08 maart 2019

14u55 0 Gent Twee dieven zijn vrijdag voor de correctionele rechtbank in Gent veroordeeld tot 14 maanden en 12 maanden cel, beiden met uitstel. Ze gingen in Colruyt-vestigingen aan de haal met sigaretten en sterkedrank.

De vrouw werd samen met haar mannelijke kompaan in december 2018 op heterdaad betrapt met 36 pakjes sigaretten in haar handtas. Ze verbleven in een opvangcentrum in Gent en sloegen in verschillende Colruyt-vestigingen in het Gentse toe. Volgens de rechter is er sprake van een ‘vereniging’, en was ook een derde beklaagde betrokken bij de diefstallen. Hij stond met de wagen vertrekkensklaar voor de winkel, zodat de dieven zich snel uit de voeten konden maken. Voor die ene diefstal werd de chauffeur wél vrijgesproken.

De twee gevatte verdachten legden in het politiekantoor bekentenissen af. Zij krijgen respectievelijk een celstraf van 14 maanden, waarvan de helft met uitstel, en een celstraf 12 maanden, volledig met uitstel. De rechtbank legde hen ook allebei een boete van 800 euro op, ook voor de helft met uitstel.