Duo verdacht van Colruytdiefstallen staat voor Gentse rechtbank: “Heb ik de feiten bekend? Serieus?” Sam Ooghe

16 november 2018

13u06 0 Gent Een man en vrouw uit Tienen staan terecht voor de correctionele rechtbank van Gent voor een vijftal diefstallen in Colruytfilialen. De vrouw bekende al deels bij de politie, maar stelt nu dat de politieman slecht genoteerd heeft.

Voor de procureur is het zo klaar als een klontje: K.C. (31) en I.V. (23) uit Tienen hebben in 2017 vijf diefstallen gepleegd in Colruytwinkels. Dat gebeurde met de wagen van de mama van I.V. De twee waren vooral op zoek naar sterke drank, maar gingen ook aan de haal met tabak en boxershorts. Het duo is te zien op camerabeelden.

Minstens één diefstal had I.V. al bekend. Al wist ze dat zelf niet, zo bleek vanmorgen tijdens de behandeling van de zaak. “Ik heb bekend? Serieus? Dat wist ik niet.” De schuldige van het misverstand, volgens de beklaagde: de politieman die noteerde. “Hij heeft mijn woorden verkeerd geïnterpreteerd. Ik beken helemaal niets.”

Het parket eist negen maanden cel en achthonderd euro boete. De rechtbank oordeelt binnen drie weken.