Duo stormt huis binnen en bewerkt slachtoffer met hamer en matrak: tot 2 jaar cel OSG

15 februari 2019

16u53 0 Gent Twee Gentenaars zijn vrijdag veroordeeld voor een zwaar gewelddelict uit oktober 2018. Het duo stormde om banale redenen het huis van het slachtoffer binnen, en bewerkte de man met een hamer en matrak.

De twee bedachten het plan op café. Het slachtoffer zou interesse getoond hebben in de vriendin van een van de mannen, en daarom moesten ze hem een lesje leren, zo vonden ze. Duidelijk onder invloed van alcohol en drugs, en vermomd met een bandana, stampten ze de voordeur van de woning van het slachtoffer in en begonnen ze hem te bewerken met een hamer en een matrak. Ze gingen ook op zoek naar speed, maar voor ze er vonden, moesten ze al wegvluchten omdat een buur toegesneld was en de politie dreigde te bellen.

Volgens de rechtbank was een van de twee mannen duidelijk de voortrekker. De man heeft ook al een serieus strafverleden. Hij kreeg twee jaar cel. De tweede beklaagde, die volgens de onderzoeken zeer beïnvloedbaar is en opkijkt naar de eerste dader, krijgt een werkstraf van 120 uur. Voert hij die niet volledig uit, dan wacht alsnog de gevangenis.