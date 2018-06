Duo steunt Rode Duivels met spitsvondige T-shirts NIEUW KLEDINGMERK 'TIKI TAKA' WIL BELGIË AAN WERELDTITEL HELPEN JEFFREY DUJARDIN & BART BOTERMAN

07 juni 2018

02u46 0 Gent Tiki Taka, een gekende term binnen het voetbal, is de naam van het nieuwe Gents kledingmerk van Pieter-Jan Cluyse en Mario-Alessander Bauwens. Zij ontwierpen stijlvolle T-shirts voor de fans van de Rode Duivels. "We willen in stijl onze Rode Duivels naar een grootse prestatie schreeuwen."

"Het begon allemaal met een vriendschap die ontstond toen we zes jaar oud waren", zegt Pieter-Jan Cluyse (30) uit Gent. "Ik en mijn vennoot Mario-Alessander Bauwens werden door diezelfde voetbalmicrobe gebeten. Uren hebben we al voetballend doorgebracht op de speelplaats en het naburige pleintje in Destelbergen. Daarnaast hebben we sinds het WK van 1994 geen enkele match van de Rode Duivels gemist. Het idee is daaruit gegroeid, met een leuke tijdsbesteding naast onze job." Pieter-Jan werkt bij de studiedienst van Open Vld in het Vlaams Parlement en woont in Gent. Zijn collega Mario-Alessander woont en werkt in Zwitserland voor een internationale ngo.





Te bombastisch

"Het idee ontstond in het voorjaar van 2018. We zagen de fan merchandise voor het komende WK voor de Rode Duivels en we vonden het wat te bombastisch. We wilden iets stijlvols creëren, iets dat als fan, maar ook in het dagelijkse leven gedragen kan worden." De T-shirts hebben een minimalistische en hippe vormgeving gekregen met één gemeenschappelijk thema. "We hebben enkele visueel leuke woordspelingen bedacht en zelf ontworpen. Met behulp van rechtenvrije beelden, een ferme dosis creativiteit en geduld bedachten we T-shirts zoals de No Radja No Glory of de Lukakoe. We gebruikten ook een aantal historische uitspraken van bondscoaches. Zoals de gekende '90% van het werk is al gedaan' van Georges Leekens of de 'zo fris als ne konijn op de plein' van Robert Waseige", zegt Pieter-Jan.





Plezier maken

"Wat ons doel is? Eerst en vooral plezier maken. Het is geweldig dit te kunnen doen, de samenwerking tussen mij en Mario-Alessander en het bedenken is enorm leuk. We willen daarnaast onze Rode Duivels steunen op onze manier. Natuurlijk zou het geweldig zijn mocht een Rode Duivel of Karel Vannieuwkerke opgemerkt worden in onze T-shirts. Dat zou het helemaal af maken", zegt hij al dromend. "We gaan binnenkort ook nog nieuwe ontwerpen de wereld insturen. En we zijn ook van plan om de bestaande ontwerpen ook in kindermaten aan te bieden. Het is afwachten hoe alles verder loopt."





De T-shirts kunnen besteld worden via www.tikitaka.be. "Ik hoop dat iedereen zo enthousiast is over het resultaat als wij", zegt Pieter-Jan. Hopelijk geraken onze Rode Duivels in de finale. Voor de fans die hun T-shirt willen aandoen voor de eerste Rode Duivels-match, de levertermijn is één week. Op tijd bestellen is de boodschap."