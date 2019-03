Duo gaat aan de haal met portefeuille tijdens nachtje uit: “Mijn vriend ging met haar dansen, zodat ik kon toeslaan” JDG

15 maart 2019

16u50 0 Gent Een 25-jarige man uit Zwijnaarde kwam zich vrijdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor de diefstal. De twintiger ging tijdens het uitgaan aan de haal met de portefeuille van een vrouw, die nietsvermoedend stond de dansen met de tweede beklaagde.

De twintiger stelt dat hij - mede door werkloosheid en meerdere drugsverslavingen - aan lager wal zit. Zo zou hij al sinds zijn 14 jaar verslaafd zijn aan cocaïne, cannabis en valium.

“Ik had gedronken en het was gezellige avond”, klonk het. “Maar mijn geld was op. Ik vroeg aan mijn vriend om met het slachtoffer te dansen, zodat ik haar portefeuille kon jatten. In eerste instantie weigerde hij, maar hij keerde al snel zijn kar.”

De twintiger werd op heterdaad betrapt door een omstander, waarna de portier hem - nog voor hij de zaak kon verlaten - tegenhield.

De tweede beklaagde tekende vrijdag afwezig voor de behandeling van de zaak, maar ontkende tijdens zijn verhoor de medeplichtigheid. Naar eigen zeggen was hij dus niet om de hoogte van de kwade intenties van zijn vriend. Het parket vraagt voor de eerste en tweede beklaagde een celstraf van respectievelijk drie en twee maanden. Beide heren hangt ook een boete van 400 euro boven het hoofd. Voor de eerste beklaagde stelt het parket voor om de celstraf en de boete te koppelen aan probatievoorwaarden vanwege zijn drugsproblematiek.