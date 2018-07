Duizenden Buffalo's uit de bol voor hun helden 17 juli 2018

Geen kampioen vorig seizoen? Dan misschien wel volgend seizoen. De Buffalo-fans zijn massaal 'believers'. Met duizenden zakten ze gisteren opnieuw af naar het Sint-Baafsplein voor de ploegvoorstelling van KAA Gent. Die had de standaardingrediënten: Kurt Burgelman, Miguel Wiels, veel hits, veel gepraat, en na lang wachten ook 30 spelers. Anderson Esiti zong zelfs 'I believe I can fly', en nog niet eens zo slecht. Dat ook Niels Destadsbader opdook en een paar nummers zong was wél een verrassing. Opvallend: de AA Gent Ladies, voorgesteld voor de mannenploeg, krijgen steeds meer bijval. (VDS)