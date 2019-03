Duivelsteen in Hollywood-stijl Sabine Van Damme

21 maart 2019

08u22 0 Gent Flashy roze letters op het dak van het Geeraard de Duivelsteen trekken onmiddellijk de aandacht van wie er passeert. ‘Devil Hotel’, staat er. Jammer genoeg kan je er niet écht gaan slapen.

Devil Hotel is immers een project van het kunstfestival Yart, dat daar jaarlijks wordt georganiseerd. Vooral het binnentuintje wordt daarbij ingepalmd, en nu dus ook het dak. Bert Jacobs en Helena Aleksandrova zorgden voor de roze letters, die een hele maand blijven hangen. Ze zullen een rol spelen in filmopnames die het duo plant, rond het thema ‘fake news’. De komende maanden mogen ook andere jonge kunstenaars hun creativiteit botvieren in het tuintje van het Duivelssteen. Tijdens de Gentse Feesten kan je het gebouw overigens binnenin bezoeken.