Dubbel zoveel patiënten met wespensteken op spoedafdeling UZ 18 augustus 2018

Dat de wespen in het land zijn is al eventjes geweten, maar deze zomer lijkt het aantal toch groter dan andere jaren. Ook in de Gentse ziekenhuizen valt het op. "Er zijn opvallend meer patiënten binnengekomen met wespensteken", zegt Karlien Wouters, woordvoerder van UZ Gent. "We zitten met een verdubbeling van patiënten in vergelijking met vorig jaar. Opvallend genoeg zijn het vaak steken in de mond, op de tong. Vaak terwijl ze iets drinken. Zo'n steek is natuurlijk niet zonder risico. Dush het is beter om dan een dokter consulteren", zegt ze. Door de droge en warme zomer zijn er veel meer wespennesten dan normaal. Voor de brandweer zijn het drukke dagen. Nooit eerder kwamen zoveel meldingen binnen, tot zelfs 150 per dag. Zelfs de gevaarlijke Aziatische Hoornaar dook al op in het Gentse. Een wespennest melden aan de brandweer kan via zonecentrum.zoneforce.be/aanvraag-wespen.html. (DJG)