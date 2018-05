Drukste spoorlijn plat na aanrijding 29 mei 2018

Een trein, die op weg was van Blankenberge naar Genk, heeft gisterenavond rond 19.30 uur een persoon aangereden in Drongen. Het slachtoffer werd ongeveer een kilometer voor het station gegrepen. Door het incident lag een van de drukste spoorlijnen van het land plat in beide richtingen tussen Aalter en Gent. De NMBS heeft vervangbussen ingelegd en de 290 reizigers op de trein werden geëvacueerd. Tussen Aalter en Brugge zullen treinen over en weer pendelen.





(JEW)