Druk op Groen om ‘kleur’ in bestuur te brengen Al zeker geen Turkse vertegenwoordiging in schepencollege Sabine Van Damme

13 december 2018

14u12 1 Gent Zaterdag beslist Groen welke twee leden - naast Filip Watteeuw, Elke Decruynaere en Tine Heyse - schepen worden in Gent. Het volledige stadsbestuur wordt zaterdagmiddag voorgesteld, net als het bestuursakkoord voor de komende zes jaar. Als Gent ‘kleur’ in het bestuur wil, zal dat van Groen moeten komen.

Qua man-vrouwevenwicht zal het volgende stadsbestuur het voorbeeldig doen. Maar qua diversiteit zal dat een stuk minder zijn. Nochtans is Gent een heel diverse stad, met vooral een grote Turkse gemeenschap. De voorbije jaren had die met Resul Tapmaz en voordien Fatma Pehlivan altijd een ‘eigen’ vertegenwoordiger in het schepencollege. Maar met het vertrek van Tapmaz komt niemand met Turkse roots in het college terecht.

Pijnlijk

Meer nog, met de schepenen van Open Vld, sp.a en CD&V al bekend, zit er niemand met buitenlands roots in het schepencollege. En dat is voor een stad als Gent eigenlijk een pijnlijke zaak. De druk op Groen, dat nog twee schepenen moet aanduiden, is dus groot. De partij moet nog een schepenpost voor 6 jaar invullen, voor personeel en toerisme, en ook nog een halve schepenpost vanaf 2021, voor feesten, evenementen en facility management, in opvolging van Annelies Storms (sp.a).

Kandidaten zijn er genoeg bij Groen, met 14 verkozenen. Onder hen zitten effectief mensen met buitenlandse roots. Maar heel dikwijls worden de verkozenen met de meeste stemmen aangeduid als schepen, al is dat geen absolute must. In dat geval wordt Sara Matthieu (37) schepen. Met 4.040 stemmen achter haar naam is Matthieu trouwens redelijk zeker van haar plek. De volgende in de rij is nieuwkomer en verrassing Hafsa El-Bazioui (31), meteen goed voor 3.981 stemmen. Zij heeft Marokkaanse roots, en wordt sowieso het eerste gemeenteraadslid in Gent met een hoofddoek. Maar wordt ze ook schepen? Durft Groen iemand met nul politieke ervaring meteen een uitvoerend mandaat te geven? Ook fractieleider Bram Van Braeckevelt (31) aast immers op een schepenambt. Hij verzamelde 3.674 stemmen.

Ervaring

Als Groen wil gaan voor ‘kleur’ én ervaring, dan komen ze bij Zeneb Bensafia (52) terecht, die 3.497 stemmen behaalde. Bensafia heeft Algerijnse roots. Ze was al OCMW-raadslid van 1995 tot 2004, en gemeenteraadslid van 2003 tot 2006, en ook van 2012 tot nu. Ze werkt als ambtenaar bij de provincie. Ook Cengiz Cetinkaya (46) – met Turkse roots – heeft ervaring als raadslid, maar hij haalde met 2.933 stemmen een slechter resultaat dan Bensafia. Fourat Ben Chikha (37), met Tunesische roots, behaalde exact evenveel stemmen als Bensafia, maar heeft net als Hafsa El-Bazioui geen ervaring.

In de wandelgangen klinkt dat Groen effectief vol voor de nieuwkomer Hafsa El-Bazioui zal gaan. Zij werkt voor de Hotelschool van Gent, en mag die job niet combineren met een ambt als gemeenteraadslid. Als ze wil zetelen, moet ze dus sowieso haar werk opgeven. Bovendien zou het voor de partij symbolisch en principieel een mooie keuze zijn. Groen draagt het diversiteitsbeleid immers hoog in het vaandel. El-Bazioui zou schepen van toerisme en facility management kunnen worden. Met de juiste omkadering kan ze de job snel onder de knie hebben. Sara Matthieu zou dan schepen van feesten worden, een departement dat haar absoluut ligt. Over Gentse Feesten kan ze zichzelf minstens ervaringsdeskundige noemen. Ze zou dan de komende drie jaar van dichtbij meekijken over de schouder van Annelies Storms, om daarna zelf de touwtjes in handen te nemen.