Drugsdealer (24) krijgt 30 maanden cel met uitstel in beroep

05 maart 2019

Een 24-jarige jongeman heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf van 30 maanden met uitstel gekregen voor de verkoop van drugs. De twintiger verkocht in totaal vier kilo marihuana waarbij hij maar liefst 10.800 euro winst maakte. Die som is dat ook verbeurd verklaard door het hof van beroep. “Er is onvoldoende bewustwording bij deze zwaarwichtige feiten”, klonk het bij het voorlezen van het arrest. De jongeman was intussen opnieuw aangehouden voor druggerelateerde feiten. “Er is geen ruimte voor enige mildheid”, besluit het hof.