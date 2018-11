Drugscontroles in Gent: bijna 50 mensen gevat met drugs tijdens politieactie Jeroen Desmecht

12 november 2018

18u55 0 Gent In de nacht van zaterdag op zondag voerde de lokale politie van Gent twee drugscontroles uit. Meer bepaald aan het Sint-Pietersstation en aan de Ottergemsesteenweg Zuid.

In totaal werden 49 mensen betrapt. Vijf van hen zijn gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Er werden ook 2 messen in beslag genomen. Aanleiding voor de controles was een evenement in Kompass Klub, een populaire nachtclub op de Ottergemsesteenweg Zuid. “Er was dit weekend een groot evenement, met internationale dj’s”, zegt An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen. “Bij zo’n events zetten we sterk in op drugscontroles. Die zijn zowel naar dealers als naar gebruikers gericht.”

Minnelijke schikkingen

Bij de controle aan het Sint-Pietersstation werden 25 personen aangetroffen met drugs. 21 onder hen kregen een minnelijke schikking aangeboden. Zij moeten dus niet voor de rechtbank komen als ze meteen een bepaalde som betalen. Een van hen had niet genoeg geld en moet alsnog voorkomen. Een persoon die in het bezit was van een aantal zakjes ketamine werd onmiddellijk gedagvaard.

Verder zijn er drie West-Vlamingen, afkomstig uit Kortrijk en Poperinge, ter beschikking gesteld van het parket van West-Vlaanderen. Zij hadden grote hoeveelheden XTC en ketamine mee, en worden verdacht van drugshandel.

Bij een tweede controle op de Ottergemsesteenweg Zuid werden 24 personen betrapt met drugs. Zij betaalden allemaal een minnelijke schikking. In totaal werd 7.995 euro geïnd aan onmiddellijke minnelijke schikkingen. Er werden ook verschillende soorten drugs in beslag genomen.