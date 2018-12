Drugsactie van politie voor match tussen Gent en Eupen: 11 supporters betrapt Sam Ooghe

10 december 2018

18u26 0 Gent De Gentse politie heeft gisteravond, voor de match tussen KAA Gent en KAS Eupen, een controleactie op drugs gehouden aan de ingang van de Ghelamco Arena. Een elftal supporters werd betrapt.

De controles passen in het project ‘Keep The Stadium Clean’, een samenwerking tussen de Gentse flikken, het parket en KAA Gent om drugs uit het stadion te weren. Gisteravond was de actie eerder kleinschalig. De drughond werd ingezet bij twee ingangen van de Ghelamco Arena.

De hond kon 11 personen aanduiden die drugs bij zich hadden, of kort voordien drugs gebruikt hadden. Het ging om gebruikershoeveelheden hasj en cocaïne. Er werden dus geen dealers aangetroffen.

De betrapte fans moesten meteen een boete betalen. “De club, de politie en het parket willen met deze acties een sterk signaal geven dat druggebruik in een stadion met een familiale sfeer niet getolereerd wordt", klinkt het nog in het persbericht dat vandaag verspreid werd.