Drugs in gevangenis gesmokkeld voor vriend: werkstraf 31 maart 2018

Een Gentse vrouw die in november 2016 haar partner bezocht in de Nieuwewandeling, deed meer dan een babbeltje slaan. Ze bracht, in opdracht van haar vriend, cannabis mee. De drugssmokkel werd ontdekt en nu riskeerde de vrouw zèlf achter tralies te belanden. Maar de rechtbank legde haar een werkstraf op. Pas als de beklaagde die straf niet uitvoert, moet ze naar de gevangenis. Haar vriend is intussen vrijgelaten, en hield zich op de achtergrond in de zittingszaal. Had rechter Caroline Blomme hem gezien, dan wachtte hem ongetwijfeld nog een publieke uitbrander.





(OSG)