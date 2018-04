Dronken twintiger valt per ongeluk uit appartement 19 april 2018

02u56 0

Een twintiger is gisterenochtend uit het raam van een appartement gevallen aan het Ledebergplein. Volgens de politie had de jongeman te veel gedronken en leunde hij daardoor te ver over zijn balustrade.De politie kreeg om 10.03 een oproep binnen over het incident. Het commissariaat is amper twee gebouwen verwijderd van het appartement van waaruit de jongeman viel.Een ambulance en een mug-team kwamen ter plaatse om de gevallen jongeman op de stoep de eerste hulp te bieden. Hij werd met zware verwondingen, maar buiten levensgevaar naar het UZ in Gent gebracht. Intussen begon de politie een onderzoek. Uiteindelijk bleek dat het slachtoffer per ongeluk uit het raam viel. "Hij leunde te ver over de balustrade", duidt politiewoordvoerder Matto Langeraert. De jongeman was volgens de vaststellingen geïntoxiceerd.





De politie stak nadien de handen uit de mouwen en poetste zelf de plas bloed op de stoep voor het appartementsgebouw op. (WSG/KAV)