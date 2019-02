Dronken sturen, aanrijding, schermutseling én vluchtmisdrijf: chauffeur riskeert rijverbod en zware boete voor dolle rit OSG

07 februari 2019

17u27 0 Gent Een man uit Wichelen riskeert een rijverbod van twee maanden en een zware boete voor een dolle rit op de Gentse buitenring. Na een lichte aanrijding en schermutseling, pleegde de dronken chauffeur vluchtmisdrijf.

De feiten dateren van oktober 2017, maar de man moest zich pas deze voormiddag verantwoorden voor de Gentse politierechtbank. Hij herinnert zich dat hij drie glazen alcohol gedronken had, maar dat strookt niet volledig met de vaststellingen van de politie: zij lieten de chauffeur een ademtest ondergaan, waaruit bleek dat hij omgerekend 1,75 promille in het bloed had. Dat komt eerder overeen met een negental glazen.

Volgens het parket reed de beklaagde een ander voertuig aan in Sint-Denijs-Westrem, wat de chauffeur zelf wel ontkent. Daarna kwam het tot een schermutseling in Merelbeke met de andere bestuurder, waarop de man uit Wichelen wegreed. De politie trof hem later thuis aan, waar hij positief blies. De man heeft voorgaanden.

Het parket eist in totaal bijna twee maanden rijverbod, en 2.400 euro boete. De politierechter vroeg even tijd om na te denken over het vonnis.