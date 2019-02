Dronken Gentenaar ranselt twee politiemannen af die hem willen helpen na verkeersongeval: parket eist 15 maanden cel osg

15 februari 2019

17u24 0 Gent Een hardleerse crimineel uit Oostakker riskeert een gevangenisstraf, omdat hij in augustus vorig jaar twee politiemannen stevig toegetakeld heeft. Het duo kwam de man nochtans helpen na een bizar ongeval.

Dat er iets vreemds aan de hand was, dat konden de twee politiemannen op 5 augustus van vorig jaar al snel zien. Langs de kant van de weg lag een bestelbusje op de zijkant, zonder in de buurt ook maar enig obstakel of ander voertuig. De politiemannen snelden toe om de inzittende te helpen. Dat bleek A.S. te zijn, een 26-jarige man uit Oostakker.

Een man die zijn zaakjes op orde heeft, zo lijkt op het eerste zicht. Hij is jong, maar toch al een succesvol zelfstandig aannemer. Maar zijn strafblad vertelt een ander verhaal. “De beklaagde doet absoluut niets met zijn kansen”, stelde de procureur des konings vrijdag, tijdens het proces over het bizarre incident. “Ondanks zijn jeugdige leeftijd, heeft hij al 13 veroordelingen achter zijn naam. Telkens opnieuw geven we hem kansen, maar hij luistert niet. Zijn laatste vonnis dateert van enkele maanden voor de feiten die hier vandaag voorliggen. Hij kreeg een werkstraf, maar hij doet gewoonweg niets. En dan pleegt hij zulke feiten.”

Alarmpistool

Terug naar de feiten dus. Wanneer de politiemannen A.S. willen helpen, gaat het licht volledig uit. S., onder invloed van medicatie en alcohol, valt het duo aan, en schreeuwt dat hij nog een alarmpistool bij zich draagt. “Ik onthoud jullie gezichten, ik kom jullie nog afschieten", klinkt het. De politiemannen krijgen S. onder controle, maar bekopen dat met enkele dagen arbeidsongeschiktheid: één politieman verliest een stuk van zijn tand, het ander slachtoffer wordt zelfs naar het ziekenhuis gebracht. De advocaat van de politiemannen eist een vergoeding van 850 euro per persoon.

Laatste kans?

“De maat is vol”, aldus de procureur vrijdag. “Het zou naïef zijn om deze man nóg een kans te geven. Het is tijd om de de samenleving te beschermen.” De procureur vordert naast 1.600 euro boete, een effectieve celstraf van vijftien maanden. “Daarna zien we wel aan hoeveel cel we komen met de andere straffen die nog openstaan.” Door de optelsom van de vonnissen, is het goed mogelijk dat A.S. aan drie jaar cel geraakt - en dan moet je in België normaal ook effectief de gevangenis in. De verdediging vraagt een werkstraf, en gaat akkoord met een celstraf als de beklaagde zijn verplichtingen opnieuw ontloopt. Nog één laatste kans, dus.

De rechtbank neemt de zaak in overweging en velt een vonnis over drie weken.