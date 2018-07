Dronken feestvierder klimt op verkeersbord boven E17 23 juli 2018

Een feestvierder is zaterdagavond rond 22.10 uur op een verkeersbord geklommen boven de E17 richting Kortrijk ter hoogte van het UZ Gent. Hij had een glas te veel op en was behoorlijk agressief toen de hulpdiensten hem naar beneden hielpen. "Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte niet gewond", zegt de politie. Ook probeerde een automobilist zaterdag de wegcontrole van de Feesten aan Dok Noord te ontwijken. Toen hij rechtsomkeer maakte, trok hij de aandacht van de politie. "Aan Nieuwland konden we hem onderscheppen", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. De man bleek onder invloed van drugs. "Hij werd gearresteerd, want hij was weerspannig." (JEW/DJG/VDS)