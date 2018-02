Dronken chauffeur gevat die voetganger voor dood achterliet 02 februari 2018

Gent Een dronken man heeft gisterochtend in Gent een voetganger aangereden en vluchtmisdrijf gepleegd.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Rooigemlaan en de Balsamierenstraat. Een 35-jarige vrouw was er het zebrapad aan het oversteken toen ze aangereden werd door het voertuig van een 67-jarige man. Ze was zwaargewond en verkeerde even in levensgevaar. De chauffeur liet het slachtoffer voor dood achter en pleegde vluchtmisdrijf.





Positief

Aan de hand van de verklaringen van getuigen kon de politie de man meteen opsporen. Hij werd gearresteerd en verliest ook tijdelijk zijn rijbewijs. De man blaasde positief. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde tegen de middag niet meer in levensgevaar. De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. (OSG)