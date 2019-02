Drongense windhaan zit vast, en brandweer kan er niet bij Sabine Van Damme

17u55 0 Gent Van waar de wind komt? Op Drongenplein weten ze het niet meer, en aan de windhaan op de kerktoren kunnen ze het ook niet meer zien. Die zit vast. En op 46 meter hoogte maak je die niet zomaar even los.

Het is Caroline Persyn (VB) die de stad attent maakte op het probleem aan de Sint-Gerolfkerk. “Eigenlijk is het de kerkfabriek die de herstelling ter harte moet nemen”, laat schepen Sami Souguir, bevoegd voor kerken, weten. “Ze kunnen wel altijd beroep doen op de expertise van de cel erediensten van de stad. Maar de voorzitter van de kerkfabriek is zelf nog maar pas op de hoogte gebracht van het probleem. Hij zal de richting van de windhaan opvolgen op geregelde tijdstippen. We moeten nagaan of de draak nog kan draaien bij fellere wind.”

De windhaan is gemaakt van koperplaat en zou 3,5 tot 4 kilo wegen. De draaispil is onderdeel van het torenkruis en dus van smeedijzer. Mocht het gaan stormen zonder dat de haan kan draaien, zal de spil bijgevolg niet afbreken, maar ombuigen. Dat is momenteel niet het geval, de spil heeft nog steeds zijn verticale positie. Als de spil toch plooit, moet de haan naar beneden worden gehaald voor herstelling. Simpel zal dat niet zijn, want het beest staat op 46 meter hoogte, en dat is buiten het bereik van de hoogste ladderwagen van de brandweer. Dan moet er dus een hoogtewerker aan te pas komen.