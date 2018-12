Drongenaars willen foutparkeerders langs Leie weg, stad belooft maatregelen Sabine Van Damme

17u58 0 Gent Het heraangelegde Drongenplein ziet er prachtig uit, maar de automobilisten die het gewoon waren daar te parkeren, zoeken alternatieven. De Leieboord aan de Goubaulaan blijkt daarvoor een perfecte – maar illegale – plek. Na klachten van buurtbewoners gaat de stad ingrijpen.

Vroeger was het Drongenplein niet veel meer dan een parking. Met de heraanleg verdwenen daar een kleine 100 parkeerplaatsen, waarvan het grootste deel wel op andere plekken in de nabije buurt gecompenseerd werd. Volgens de stad ging slechts een 15-tal plaatsen verloren.

En toch klagen buurtbewoners nu over foutparkeerders lange de Leieoever. Vooral in de Goubaulaan wordt flagrant en massaal fout geparkeerd. Een doorn in het oog van de liefhebbers van het natuurgebied daar. “We hadden de stad daarvoor nochtans gewaarschuwd toen de plannen voor Drongenplein werden voorgesteld. Er werd beloofd dat er paaltjes zouden komen, en dat er streng gecontroleerd zou worden. Geen van beide beloftes wordt nagekomen.” De stad zegt nu dat er wel zal worden ingegrepen.

“Het klopt dat daar veel foutparkeerders zijn”, klinkt het op het kabinet van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Auto’s mogen daar wel langsparkeren, met de rijrichting mee. Maar iedereen doet daar aan dwarsparkeren, en dat mag niet. Zo blijft er ook geen ruimte over voor voetgangers. Dus zullen er binnenkort boomstammen gelegd worden, zodat dwarsparkeren niet meer mogelijk zal zijn. Zo blijft meteen ook de ruimte voor voetgangers open.”

“Ook zullen er op het einde van de Veerstraat nog eens 18 afgebakende parkeerplaatsen aangeduid worden op het wegdek. Daar is nu een werfzone, maar als die weg is, zal je daar gratis mogen langparkeren.”