Drongenaar die vader urenlang ‘gijzelde’ vrijgesproken: “Geen wapen en geen bedreigingen” Wouter Spillebeen

04 februari 2019

16u09 0 Gent Drongenaar Jona C. (55) is over de hele lijn vrijgesproken nadat de politie in december 2017 dacht dat hij zijn vader gijzelde in de Bollewerkstraat. Het zilverkleurige wapen dat hij zogezegd bij zich had, werd niet gevonden en volgens de rechter heeft hij nooit concrete dreigingen geuit. “Dit is de uitkomst die we verwachtten”, reageert zijn advocaat.

In december 2017 was het niet de eerste keer dat de buren van Jona C. de politie belden omdat hij zich vreemd gedroeg. Deze keer stond hij in het midden van de straat het verkeer te regelen en sloeg hij zaken kapot. Hij trok zich terug in de woning waar hij met zijn 85-jarige vader woont toen de politie hem wilde aanspreken. “De agenten keken door het raam en zagen dat hij met een zilverkleurig vuurwapen bezig was”, sprak de procureur bij de behandeling van de zaak in de rechtbank.

De politie bracht meteen gespecialiseerde eenheden op de been om de gespannen situatie zonder bloedvergieten op te lossen. Urenlang barricadeerde Jona zich in zijn woning met zijn vader, voordat hij door de gespecialiseerde politiemedewerkers naar buiten werd gehaald.

Klarinet met zilverkleurige knoppen

Maar bij de uitgebreide huiszoeking die na de interventie plaatsvond, vond de politie geen zilverkleurig wapen. De rechter oordeelde maandag dat Jona dan ook geen verboden wapen bij zich had en dat er van gewapende weerspannigheid geen sprake kan zijn. Dat zei Jona zelf ook al toen de rechter hem ondervroeg. “Ik heb geen wapen. Ik ben tegen wapens. Ik heb alleen een klarinet met zilverkleurige knoppen. Dat is wat de agenten zagen”, verklaarde hij.

Bij de huiszoeking haalde de politie wel een zwart alarmpistool met een uitgeboorde van onder een bed. Ook dat is een verboden wapen. “Dat is van mijn broer en ligt er misschien al veertig jaar”, legde Jona uit aan de rechter. Omdat de kamer waar het alarmpistool gevonden werd niet die van Jona is en omdat er duidelijk al lange tijd niemand in de kamer sliep, vond de rechter dat verhaal geloofwaardig. Ook wat het alarmpistool betreft is Jona C. vrijgesproken voor het bezit van een verboden wapen.

Klacht tegen politie

“De beklaagde heeft niet wetens en willens handelingen van geweld of bedreiging uitgevoerd. Er zit geen enkel element van bedreiging in het dossier, noch in de communicatie tussen Jona en anderen”, sprak de rechter. Jona riep wel “Mayday, mayday” toen hij de politie zag, maar dat was meer een uitspraak van schrik volgens de verdediging. “Ik ben bang van gewapende mannen, zeker als ze van de politie zijn”, sprak Jona in de rechtbank.

“Dit is de uitkomst die ik verwachtte”, reageert de advocaat van Jona op de vrijspraak. “Ik ben niet vaak honderd procent zeker van iets, maar nu was ik heel zeker dat mijn cliënt niets misdaan had.” C. dreigde bij de behandeling al om een klacht in te dienen tegen de politie wegens een buitenproportioneel optreden. De resultaten daarvan vallen nog af te wachten.