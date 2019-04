Drongen krijgt volgende week een ‘buitenklas’ voor 3 scholen Drie Drongense ‘madammen’ realiseren droom dankzij burgerbudget Sabine Van Damme

15 april 2019

16u40 5 Gent Twee jaar lang hebben ze gewerkt, gezwoegd en geploeterd, maar volgende week mogen ze trots het resultaat tonen: een buitenklas voor 3 schooltjes uit Drongen. Eva Decaluwé, Jona Hebbrecht en Cherline De Maeght hadden een droom, en via het burgerbudget lieten ze die uitkomen.

De kleuters en de lagerschoolkinderen van De Klaverdries, De Mijlpaal en de Vuurtoren in Drongen kunnen vanaf volgende woensdag ook les volgen buiten de klas, in het bos. “Een ‘bos’ is wat overdreven”, lacht Cherline. “We hebben een stuk grond gevonden waar het voor de leerkracht nog allemaal overzichtelijk blijft, maar waar kinderen wel het gevoel hebben in een ‘bos’ te zitten. Perfect dus, voor wat wij wilden realiseren.”

Een buitenklas, dat was de droom van Cherline, Eva en Jona. “Ikzelf heb in Ledeberg gewoond, en in die stedelijke omgeving altijd genoten van stukjes publiek groen. Ik vond dat iets wat hier ontbrak, toen ik naar Drongen verhuisde, publieke speeltuintjes of buitenruimtes waar de mensen elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten en leren kennen.” Op een terras-avond met buren Eva Decaluwé en Jona Hebbrecht kwam de buitenklas-droom op tafel. “We besloten het te proberen via het Burgerbudget. We gingen er toen wel van uit dat wij enkel het idee moesten leveren, en dat de stad dat wel zou realiseren. Niet dus. Maar toen we zagen hoeveel ‘likes’ ons project kreeg, beseften we dat wel meer mensen onze droom deelden. 25 kinderen een hele dag tussen vier klasmuren steken is immers zo onnatuurlijk. Dus zijn we er maar voor gegaan.”

Zoektocht naar terrein

“De zoektocht naar een geschikt terrein was niet simpel. Uiteindelijk hielp meneer pastoor ons uit de nood. Achter de pastorie ligt een stukje grond dat van de stad is, maar dat de kerkfabriek in bruikleen heeft. Het bleek perfect geschikt, en de pastoor was ook heel enthousiast. Dan kwam er nog een berg administratie bij. Het stukje bos is beschermd, dus moesten we via monumentenzorg en onroerend erfgoed, en nog veel meer. Maar het kwam dus goed. Ook de drie scholen die vlakbij liggen, waren snel overtuigd, de ene leerkracht al wat meer dan de andere. Want er komt ook voor hen extra werk bij kijken natuurlijk. Al plannen we ook coaching, en is er een online platform waar de leerkrachten hun ervaringen kunnen uitwisselen.”

67.412 euro

Met de 67.412 euro die het Burgerbudget aan hun project toekende, realiseerden de drie dames ‘Bostorie’, zoals het klasje zal heten. Scholen, buren, ouders, iedereen werd bij elke stap betrokken. Nester, Ikke en Speelbomen uit Kortrijk staan in voor de inrichting. “Allemaal abstracte houten structuren waarvoor de kinderen hun fantasie kunnen gebruiken. Er zijn ‘kruintuurders’, een spreekberg, een droogtoilet, een buitenklas, een sneukelstraatje en veel meer. Helemaal af is het nog niet, maar volgende woensdag zal dat wel zo zijn. Dan opent Bostorie, en komen alle kinderen van de drie scholen kennismaken. Zelfs de burgemeester komt. Ja, we zijn trots op het resultaat. Het is alle bloed, zweet, tranen en energie waard geweest.”