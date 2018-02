Drones vereeuwigen Gent als digitale postkaart 22 februari 2018

02u50 0 Gent Vijf jaar na de lancering van Ghent in Motion hebben de makers een opvolger klaar.

Met Ghent from The Sky verleggen ze de grenzen met nieuwe spectaculaire luchtbeelden gemaakt met behulp van drones. "Betere camera's en lenzen lieten ons toe om adembenemende, haarscherpe en nog meer diepgaande beelden te maken van onze mooie stad Gent. In de zomer van 2017 vlogen onze camera's twintig dagen lang boven de stad. In het toegewijd en naadloos gemonteerde resultaat spelen de middeleeuwse binnenstad en de Gentse architectuur de hoofdrol. Met deze film, een digitale postkaart anno 2018, die een onderdeel is van de documentaire 'Ghentian', willen we iedereen laten genieten van onze mooie stad in al zijn glorie", aldus de makers.(YDS)





