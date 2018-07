Drone boven Korenmarkt is test 18 juli 2018

Even schrikken maandag in de vooravond, toen er een grote drone boven de Korenmarkt vloog. Officieel is er een vliegverbod boven de feestenzone, en met drones mag je in principe niet boven publiek vliegen. Maar het ging om een test van de stad Gent zelf. In de komende dagen zal ook de brandweer een test met een drone uitvoeren. (VDS)