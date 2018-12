Dromen van Mathias De Kijk Van Kurt Kurt Burgelman

07 december 2018

Over een kleine maand krijgt Gent na 60 jaar opnieuw een blauwe burgemeester. De euforie in Mathias’ speech zit nog vers in ons geheugen, net zoals het daaraan voorafgaande ‘ik wens hem veel succes in Brussel’- interview van afscheidnemend burgemeester Termont. Mede door dat Gargameliaanse ‘ik vermorzel alle blauwe mannetjes’-discours gunde een grote helft van de Gentenaars Mathias zijn overwinning. De kleinere andere helft voorspelde de afgelopen week op de sociale media dat Mathias er de komende 6 jaar voor spek en bonen zou bijzitten terwijl superschepen Watteeuw rustig verder knippen aanbrengt en parkeerplaatsen schrapt. De optimist in mij geeft de nieuwe burgervader het voordeel van de twijfel. Toen hij in 2012 zijn boek Dromen van Gent publiceerde, droomde ik mee. We droomden onder meer van een Gents Central Park en van alsnog een torenpiek op de Sint Michielskerk.

Aan dromen en ambitie heeft het nooit ontbroken bij de Gentse Liberalen. Joseph van Crombrugghe bood als eerste gratis onderwijs aan de Gentse arbeiders. Charles de Kerckhove bracht met het Citadelpark groen in de toen grauwe industriestad en liet kerkhoven aanleggen waar ook niet-katholieken mochten begraven worden. Emile Braun loodste Gent de 20e eeuw binnen, organiseerde een Wereldtentoonstelling en gaf het centrum haar huidige grondplan. Zwembad Van Eyck, het Sint-Pietersstation, het NTG, de hele stad is bezaaid met waargemaakte liberale dromen.

Telkens als Mathias in het stadhuis naar zijn nieuwe bureau zal stappen, moet hij langs de borstbeelden van die legendarische voorgangers. Je zou het van minder benauwd krijgen.

Wat wordt het, Mathias? Ga je als een spits van je geliefde Buffalo’s recht op het doel af? Of houd je het bij catenaccio en laat je de teams met de andere kleuren het spel maken?

We zijn benieuwd!

