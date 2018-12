Droge voeding biechtstoel 4 De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

14 december 2018

0

Als je de Gentse kuip uitrijdt langs de Keizer Karelstraat, zie je de Sint-Annakerk staan in al haar monumentale glorie. Koning Leopold I bouwde er op zijn oude dag nog aan mee. Na één steen hield hij het voor bekeken, maar het was wel de eerste en die telt voor de geschiedenis. Als alles gaat zoals gepland, wordt ‘Sint-Anna’ binnenkort een Delhaize-vestiging. De enige waar een vorst aan meebouwde.

Ik weet het, er gaan steeds minder mensen naar de mis en je moet iets aanvangen met die leegstand, maar zou een supermarkt echt de oplossing zijn? In Maastricht huisvest een ontwijde dominicanenkerk een prachtige boekenwinkel. Dat concept oogstte tientallen internationale prijzen. Her en der vinden kerken een nieuwe bestemming als restaurant, feestzaal en concertzaal, meestal met gepaste eerbied voor het sacrale interieur. Aan het Sint-Annaplein schalt binnenkort “droge voeding biechtstoel 4” door de boxen. Kruisbeelden zullen er waarschijnlijk met de tijd moeten verdwijnen uit respect voor klanten met een andere overtuiging en dat is misschien maar best ook. Jezus heeft bij leven genoeg afgezien om niet te moeten toekijken hoe er op het altaar vis wordt gefileerd.

Ik ben verrast door de laconieke berichtgeving. Stel je voor dat er een warenhuis zou komen in een moskee. Het zou geanimeerde discussies opleveren in Ter Zake en De Afspraak. En terecht. Je zou denken dat er boze reacties zouden komen uit conservatieve hoek, maar het is uitgerekend de PVDA die een petitie opstartte tegen het idee. PVDA is een communistische partij en sommige communistische regimes verboden in het recente verleden nog elke vorm van geloof. Als die al op hun achterste poten staan…

Ik heb niets tegen supermarktketens, maar kan er toch nog eens nagedacht worden over de toekomst van ons patrimonium?

Amen!