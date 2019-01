Dries Van Langenhove ster van nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang Gent Sam Ooghe

27 januari 2019

13u14 5 Gent Vlaams Belang Gent heeft zondag zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie georganiseerd in Wondelgem. Ster van de voormiddag was Dries Van Langenhove, die in zijn speech uithaalde naar ‘de politiek correcte elite’.

Het was niet eenvoudig om Van Langenhove te pakken te krijgen, zondag in het Biljarthuis in Wondelgem. De bezieler van de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden werd voortdurend aangeklampt. “Een foto, Dries?”, of “Goe bezig, manneken”: Van Langenhove was dé ster van het Vlaams Belang.

Al klopt dat laatste niet helemaal. Van Langenhove benadrukt namelijk steeds dat hij als onafhankelijke op de Kamerlijst van de partij staat in Vlaams-Brabant. “Ik ben hier om te pleiten voor een Vlaamsgezind front, een Forza Flandria", zegt Van Langenhove. “Ik blijf onafhankelijk, maar het is natuurlijk zo dat mijn idealen in de lijn liggen met die van het Vlaams Belang. Anders zou ik hier ook niet staan. Dat ik wel speechte voor een spreekgestoelte met een sticker van het Belang? (lacht) Ik denk niet dat hier vandaag een ander spreekgestoelte was.”

Applaus

In zijn speech vertelde Van Langenhove niets nieuws. De traditionele uithalen naar ‘het establishment’ en de 'politiek correcte elite’ konden bij de Vlaams Belang-sympathisanten op het nodige applaus rekenen. Onder meer de UGent, de ‘mainstream media’ en het gerecht kregen ervan langs. Opvallend was wel de steek naar de N-VA, “die het communautaire vijf jaar lang in de koelkast gestoken heeft”, aldus Van Langenhove. “De N-VA is zelf meer veranderd, dan dat de partij het systeem veranderd heeft.”

Johan Deckmyn hield het kort. “Jullie zijn hier niet voor mij, maar voor Dries", klonk het duidelijk. Deckmyn had het over een goed 2018 voor het Vlaams Belang, dat er in de gemeenteraadsverkiezingen op vooruitging. Verder kondigde hij nog enkele voorstellen van zijn fractie in de Gentse gemeenteraad aan. Het Vlaams Belang wil het hoofddoekenverbod opnieuw op tafel leggen, en wil ook enkele knips aanpakken. Over de ideeën wordt gestemd in de gemeenteraad van volgende week.